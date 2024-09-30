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"Газпром" получил положительное заключение госэкспертизы по "дальневосточному" маршруту поставок в КНР

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Выдано положительное заключение Главного управления государственной экспертизы по "дальневосточному" маршруту поставок в Китай.

Заключение выдано в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства "Газопровод-отвод от МГ Сахалин - Хабаровск - Владивосток до государственной границы КНР". Этап 1. Участок газопровода-отвода от МГ Сахалин - Хабаровск - Владивосток до ГИС".

Газопровод планируется построить в Лесозаводском районе Приморского края.

Как сообщалось, месяц назад председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн уже начал строительство "дальневосточного маршрута" для поставок газа в Китай и в конце января 2027 года газ должен пойти на экспорт по этому газопроводу.

Подписанный в феврале 2022 года "Газпромом" контракт по дальневосточному маршруту предусматривает поставку в Китай до 10 млрд куб. м в год в течение как минимум 25 лет. Правительства двух стран подписали соглашение, которое регулирует главным образом строительство трансграничного газопровода через реку Уссури.

Для поставок в Китай необходимо построить небольшой (около 25 км) отвод от уже готовой магистрали "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", которая проходит вдоль китайской границы.

Алексей Миллер Газпром Китай
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