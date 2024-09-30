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Акционеры ММК одобрили дивиденды за I полугодие в 2,49 руб./акция

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" одобрили выплату дивидендов за первое полугодие в размере 2,494 руб. на акцию, сообщила компания.

За 2023 год ММК выплатил дивиденды на уровне 2,75 руб./акция, за I квартал выплаты не осуществлялись.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2024 года, утверждено 17 октября.

Согласно дивидендной политике, ММК направляет на дивиденды весь FCF при коэффициенте чистый долг/EBITDA в пределах 1х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1х дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от FCF.

В первом полугодии свободный денежный поток компании составил 27,9 млрд рублей (9 млрд рублей годом ранее), за второй квартал – 19,9 млрд рублей (8 млрд рублей кварталом ранее).

Акционерный капитал ММК состоит из 11 млрд 174,33 млн акций.

ММК Магнитогорский металлургический комбинат
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