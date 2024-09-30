Казначейство оценило дефицит бюджета РФ за восемь месяцев в 27,6 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-августе 2024 года исполнен с дефицитом 27,6 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Федерального казначейства.

Ранее Минфин предварительно оценивал размер бюджетного дефицита за этот период в 331,4 млрд рублей.

По данным Казначейства, доходы бюджета за восемь месяцев 2024 года составили 23 трлн 36,2 млрд рублей (по оценке Минфина - 23 трлн 28,9 рублей), расходы - 23 трлн 63,9 млрд рублей (23 трлн 360,4 рублей, согласно Минфину).

За семь месяцев дефицит федерального бюджета РФ составил 1 трлн 98,3 млрд рублей. Таким образом, в августе сложился профицит федерального бюджета в размере 1 трлн 70,7 млрд рублей.