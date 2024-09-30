Минфин предложил в 2025 году вернуться к закупке палладия

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает в 2025 году ассигновать на приобретение драгметаллов и драгкамней 51,5 млрд рублей, говорится в проекте федерального бюджета на три года. При этом в списке металлов, которые планируется приобретать, упомянуты платина и палладий.

Гохран, на протяжении советского периода аккумулировавший запасы палладия, распродал их к 2012 году, и до последнего времени не возвращался к закупкам.

Планы по ассигнованиям в 2025 году соответствует лимиту на приобретение драгметаллов и драгкамней в 2023 и 2024 году. Такая же сумма будет ассигнована на эти цели в 2026-2027 годах, хотя раньше планировалось выделить по 38,9 млрд рублей.

Приобретать планируется аффинированное золота, серебро, платину и палладий, в целях увеличения в составе Госфонда России доли высоколиквидных ценностей, говорится в пояснительной записке.

"Формирование запаса аффинированных драгоценных металлов в составе Госфонда России будет способствовать обеспечению сбалансированности федерального бюджета и стабильности развития экономики, а также обеспечению промышленных потребностей Российской Федерации при возникновении чрезвычайных ситуаций", - считает Минфин.

Поступления от реализации драгметаллов и драгкамней в будущем году составят 1 млрд рублей, как и было запланировано годом ранее. В 2026 году реализация ожидается на таком же уровне, а в 2027 году - снизится д 500 млн.

"Планируется реализация мелкоразмерных алмазов, бриллиантов, а также других низколиквидных видов ценностей, в том числе сохранивших товарный вид (ювелирные изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней массового производства и другие виды подобных ценностей) и не представляющих интереса для длительного хранения в составе Госфонда России", - говорится в пояснительной записке.

Гохран, осуществляющий функции пополнения Госфонда и реализации его запасов, в течение нескольких последних лет, как правило, приобретает аффинированное золото, а продает - мелкоразмерные алмазы и бриллианты.