РФ в 2025-27 гг. может выделить 1,5 млрд руб. на развитие логистики и инфраструктуры за рубежом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские компании в 2025-2027 гг. могут получить 1,5 млрд руб. господдержки на проекты по развитию логистики и инфраструктуры на новых зарубежных рынках, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

Согласно документу, на господдержку создания транспортно-логистических центров (ТЛЦ) и промышленных зон в опорных странах на предстоящие три года предусмотрено по 500 млн руб. ежегодно.

Средства могут быть выделены в рамках федерального проекта "Создание зарубежной инфраструктуры".

Президент РФ Владимир Путин ранее поручал правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) проработать предложения по мерам дополнительной поддержки российских компаний в сфере международной логистики, в том числе по созданию устойчивых логистических цепочек и инфраструктуры для осуществления внешнеэкономической деятельности на новых рынках стран Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.