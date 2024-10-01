Россия в сентябре снизила отгрузки зерна на экспорт на четверть

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия в сентябре 2024 года отгрузила на экспорт 5,76 млн тонн основных зерновых культур, что на четверть меньше, чем в сентябре 2023 года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, тенденция снижения, отмеченная в начале текущего сезона (с июля 2024 года), сохраняется. "Отгрузки пшеницы снизились на 16%, до 5 286 тысяч тонн, падение - более чем на 1 млн тонн. Ячменя отгружено 340 тысяч тонн против 1 104 тысяч тонн годом ранее, кукурузы - 133 тысячи тонн против 285,4 тысячи тонн соответственно. - сказала она. - Причем резко сократилось - до восьми с 29 видов - количество экспортируемых зерновых и зернобобовых культур".

Кроме того, "достаточно ярко выражена" тенденция сужения географии отгрузок, отметила эксперт. Пшеница в сентябре отгружалась в 33 страны, год назад - в 52. Крупнейшим покупателем стал Египет, куда в сентябре направлено 1 млн 335 тыс. тонн, что на 29% больше, чем год назад. "В этом сезоне Египет планирует закупить до 12 млн тонн пшеницы, это немного меньше, чем в прошлом сезоне. Основные объемы придутся на Россию", - считает Тюрина. Она напомнила, что по итогам прошлого сезона (июль 2023-июнь 2024 гг.) на долю РФ пришлось практически 70% объема пшеницы, закупленного Египтом.

Отгрузки в Алжир в сентябре выросли в 2,8 раза, до 453 тысяч тонн. Топ-3 замыкает Турция, но закупки снизились до 305 тысяч тонн с 651 тысячи тонн годом ранее. "Поскольку в Турции действует запрет на импорт пшеницы, поставленное в сентябре зерно - это транзит", - отметила эксперт.

Иран в сентябре снизил закупки на 45%, до 271 тыс. тонн. В то же время отгрузки в Кению выросли в 1,8 раза, в ОАЭ и Танзанию - на 22%. Экспорт в Нигерию и Сирию был небольшим - 138 тысяч и 117 тысяч тонн, но эти объемы существенно выше (в 30 и 35 раз соответственно), чем в сентябре прошлого года.

Пакистан, который в сентябре 2023 года закупал большие объемы российской пшеницы, в минувшем месяце в покупателях не числился. Это же относится к Иордании, Малайзии и ряду стран Латинской Америки. "В сентябре не было отгрузок в Венесуэлу и Мексику, экспорт в Бразилию упал на 60%. Это объяснимо на фоне роста предложения американской пшеницы. С учетом логистики ее поставки более выгодны", - сказала эксперт.

Среди покупателей ячменя лидирует Тунис, причем отгрузки выросли в 4,3 раза, до 114 тысяч тонн. На втором месте - Саудовская Аравия, но экспорт в эту страну упал на 84%, до 65 тысяч тонн. По закупкам кукурузы лидирует Иран - 117 тысяч тонн, но это на 52,2% меньше, чем в прошлом сезоне.

Тюрина также сообщила, что продолжается и сокращение числа компаний, экспортирующих пшеницу. В сентябре их было 45 против 123 годом ранее. "Причины разные - и логистические, и доступность зерна на внутреннем рынке на фоне серьезного спроса со стороны крупных экспортеров и переработчиков", - сказала она.

По данным мониторинга, в сентябре зерновые и зернобобовые культуры отгружались через 38 портов против 53 в сентябре прошлого года. Причем объем перевалки сократился практически по всем основным портам. "Лидирует традиционно Новороссийск, но здесь отгрузки упали на 9,7%, до 1 945 тысяч тонн. Серьезно "просели" показатели рейдовой перевалки - на 26%, до 1 460 тысяч тонн. Такая же динамика снижения и в порту Ростова-на-Дону, до 671 тысячи тонн", - сообщила Тюрина. Рост отгрузок отмечен в портах Высоцка (Ленинградская область) - на 6% и Волгодонска (Ростовская область) - на 45%.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что французская пшеница за неделею подорожала на 0,4%, до $247 за тонну, американская - на 3,6%, до $257, российская (FOB Новороссийск, 4 класс) - на 2,8%, до $223 за тонну. За месяц цена французской пшеницы выросла на 5,6%, американской - на 16,8%, российской - на 5,2%. "Весь месяц дисконт по отношению к европейской пшенице сохранялся на хорошем уровне: по состоянию на 30 сентября он составлял $24 за тонну, на 1 сентября - $22. Он в определенной степени стимулирует отгрузки российской пшеницы, что уже видно по показателям Египта и Алжира", - сказала она.

По словам Тюриной, на внутреннем рынке на минувшей неделе ценовая динамика была разнонаправленной, но тенденция к росту превалировала. Средний уровень цен на пшеницу 4 класса составил 13 275 рублей (без НДС), что на 75 рублей больше, чем на 20 сентября. В начале сезона средняя цена была 13 400 рублей. В долларовом эквиваленте стоимость пшеницы у производителей составляет $157,5 за тонну. За месяц цены выросли на 2%. "Но по сравнению с началом сезона это на 8,4% ниже, тогда тонна пшеницы стоила $172", - отметила эксперт.

Тюрина также сообщила, что за три месяца текущего сезона (июль-сентябрь) на экспорт отгружено немногим более 18 млн тонн зерна, это на 11,4% меньше, чем год назад. В том числе экспорт пшеницы снизился на 9,5%, до 15,4 млн тонн, ячменя - на 25%, до 1 954 тысяч тонн, кукурузы - на 6,8%, до 628 тысяч тонн. "В условиях сокращения валового сбора и экспортного потенциала текущие отгрузки приближены к среднемесячным показателям за последние пять лет. Среднемесячный показатель в сентябре за последние пять лет по пшенице составил 5 млн тонн, по зерну - 6 млн тонн. Эта тенденция сохранится до конца текущего сезона", - считает она.