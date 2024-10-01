На программу по развитию радиоэлектроники до 2027 года могут направить 205,8 млрд рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На реализацию госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" до 2027 года предполагается направить из федерального бюджета 196,4 млрд рублей, следует из паспорта этой программы, включенного в пакет документов к проекту трехлетнего федерального закона.

Согласно сводной бюджетной росписи на 1 сентября, в 2024 году финансирование этой госпрограммы предусмотрено в объеме 50,7 млрд рублей. На 2025 год запланировано 45,5 млрд рублей, на 2026 год - 28,6 млрд рублей, на 2027 год - 27,1 млрд рублей.

В 2022-2023 годах из федерального бюджета на эту госпрограмму было выделено 44 млрд рублей.

Помимо этого, для финансирования программы планируется привлечение средств из консолидированных бюджетов регионов в размере 4,7 млрд рублей (в 2022-2027 годах) и из внебюджетных источников - 8 млрд рублей. То есть, общий бюджет госпрограммы на этот период должен составить 205,8 млрд рублей.

В следующие три года из федеральной части затрат на реализацию госпрограммы планируется ежегодно направлять по 10 млрд рублей в качестве субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским предприятиям электронной и радиоэлектронной промышленности, необходимым в первую очередь для выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).

На субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей планируется направить в 2025 году 24,8 млрд рублей, в 2026 году - 10,2 млрд рублей, в 2027 году - 13,2 млрд рублей.

Кроме того, в паспорт госпрограммы включены три федеральных проекта, для которых предусмотрено отдельное финансирование. Так, на проект "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" (2023-2027 годы) предполагается выделить 148,2 млрд рублей, из которых 143,2 млрд рублей - средства федерального бюджета.

Реализация проекта "Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции" оценивается в 49,1 млрд рублей, а проекта "Искусственный интеллект" - в 1,6 млрд рублей. Причем, для последнего финансирование предусмотрено только в 2023-2024 годах.

Еще 6,8 млрд рублей планируется направить до 2027 года на финансирование комплекса процессных мероприятий "Обеспечение эффективного развития российской электронной и радиоэлектронной промышленности".

Основной целью программы названо повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности и увеличение доли электронной и радиоэлектронной продукции отечественных производителей на российском рынке до 70% к 2030 году, что предполагается обновленной стратегией развития обрабатывающей промышленности, утвержденной в прошлом году.

В этой стратегии целевым показателем для радиоэлектронной промышленности установлен объем реализации российской радиоэлектроники в 1,19 трлн рублей до 2024 года (накопленным итогом). До 2030 года он должен вырасти до 6,3 трлн рублей, а до 2035 года - до 7,8 трлн рублей.

Также в обновленной стратегии указан ожидаемый объем экспорта российской радиоэлектроники в период с 2024 года по 2035 год. Так, до 2024 года экспорт российской радиоэлектронной продукции накопленным итогом должен составить $7,1 млрд, до 2030 года - $12 млрд, до 2035 года - $15,3 млрд.

При этом доля российской радиоэлектронной продукции в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) должна увеличиться до 42% в 2026 году с 22% в 2023 году. Соответственно на регулируемом рынке (госзакупки и закупки госкомпаний) этот показатель должен вырасти до 60% с 40%.

Кроме того, в стратегии указан ряд задач, решение которых должно обеспечить развитие отрасли и достижение названных показателей. В их числе проведение скоординированных фундаментальных и поисковых исследований в области перспективных технологий, создание новых и увеличение мощности имеющихся современных производств в области микроэлектроники, сверхвысокочастотной электроники и т.п., создание современной отрасли электронного машиностроения (с ориентацией на минифабрики) и т.п.

Также стратегией предусмотрено формирование рынков микроэлектроники и электронной продукции в отраслях экономики, разработка планов их развития на срок не менее пяти лет (с ежегодной актуализацией), создание условий для преимущественного использования российской интеллектуальной собственности и обеспечения максимальной локализации производства электронной аппаратуры, формирование рынка интеллектуальной собственности.

Кроме того, планируется повысить эффективность государственных вложений в развитие отрасли. В том числе, за счет повышения доли внебюджетных инвестиций крупных компаний отрасли. При этом предполагается обеспечить ценовое и технологическое преимущества для российской радиоэлектронной продукции при реализации проектов с государственной поддержкой.