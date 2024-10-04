В ГД внесен проект об изменении ставок по налогу на прибыль для предприятий микроэлектроники

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о корректировке действующих льготных ставок по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности, федеральная часть налога в 2025-2027 гг. вырастет с 3% до 8%, региональная останется нулевой.

Законопроект № 731807-8 опубликован в электронной базе данных парламента.

В перечень условий для применения ставки добавлены доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции в соответствии с перечнем такого оборудования, утверждаемым правительством РФ.

Остальные параметры применения ставки осталось неизменными.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, из-за продления и расширения условий применения пониженной налоговой ставки сокращение доходов бюджетной системы РФ может превысить 30 млрд. руб. в год за период 2025-2027 годов.

Как сообщалось, для ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры РФ, с 2022 г. была обнулена ставка по налогу на прибыль на период до конца 2024 г. Для разработчиков и производителей радиоэлектронной продукции ставка была снижена до 3%. Со следующего года ИТ-компании вернутся к выплате налога на прибыль - по льготной ставке в 5%.

По данным Минпромторга, в 2022 г. налоговыми льготами на прибыль воспользовались 169 организаций почти на 9 млрд руб. Еще 179 организаций получили льготу по страховым взносам более чем на 6 млрд руб.

Глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью "Интерфаксу" рассказывал, что в соответствии с последними данными ФНС организации радиоэлектроники за 2023 г. сэкономили 71,4 млрд руб. благодаря льготам на налоги и страховые взносы.

На реализацию госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" до 2027 г. предполагается направить из федерального бюджета 196,4 млрд рублей, следует из паспорта этой программы, включенного в пакет бюджетных документов к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Согласно сводной бюджетной росписи на 1 сентября, в 2024 г. финансирование этой госпрограммы предусмотрено в объеме 50,7 млрд рублей. На 2025 год запланировано 45,5 млрд руб., на 2026 год - 28,6 млрд руб., на 2027 год - 27,1 млрд руб.

При этом в 2022-2023 годах из федерального бюджета на эту госпрограмму было выделено 44 млрд руб.

Помимо этого, для финансирования программы планируется привлечение средств из консолидированных бюджетов субъектов РФ в размере 4,7 млрд руб. (в 2022-2027 годах) и из внебюджетных источников - 8 млрд руб. То есть общий бюджет госпрограммы на этот период должен составить 205,8 млрд руб.