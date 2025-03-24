ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в России в 2025 году на 1,5 млн тонн

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) поднял прогноз сбора пшеницы в России в 2025 году на 1,5 млн тонн.

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, прогнозная "вилка" повышена до 78,5-82,5-86,5 млн тонн с прежних 77-81-85 млн тонн. Базовой оценкой является средний показатель - 82,5 млн тонн.

По его словам, зимняя вегетация на юге и ранняя и прохладная весна благоприятно сказались на состоянии озимой пшеницы в ключевых регионах ее производства, что и стало поводом для повышения прогноза.

В то же время, как считает Рылько, риски для будущего урожая остаются значительными. "Ключевыми из них являются жаркая и сухая погода в оставшийся период вегетации и возвратные морозы", - сказал он.