В ICSG ждут превышения предложения меди над спросом в мире в 2024-2025 годах

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Производство рафинированной меди в мире будет выше ее потребления в 2024-2025 годах, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (ICSG).

В 2023 году в мире был зафиксирован дефицит меди в размере 53 тысячи тонн. В 2024 году переизбыток металла ожидается в объеме около 469 тысяч тонн, в 2025 году - 194 тысячи тонн.

ICSG прогнозирует, что в текущем году выпуск рафинированной меди вырастет на 4,2% - до 27,62 млн тонн. Это обусловлено, в том числе, окончанием ремонтных работ и решением производственных проблем на ряде предприятий в таких крупных странах-производителях, как Чили, Япония, Индия, Индонезия и США, отмечается в сообщении. В 2025 году ожидается увеличения производства меди в мире на 1,6% - до 28,07 млн тонн.

Спрос на медь в 2024 году, по прогнозам, повысится на 2,2% (до 27,15 млн тонн), в следующем году - на 2,7% (до 27,87 млн тонн). При этом потребление в Китае может вырасти примерно на 2% и 1,8% соответственно, по оценке экспертов.

Мировой спрос без учета КНР, как ожидается, в этом году увеличится на 2,4%, в 2025 году - на 3,7%. По итогам 2023 года он сократился на 3%.

Делая прогнозы, ICSG понимает, что ситуация на мировом рынке может меняться под влиянием многочисленных факторов, отмечается в сообщении.

Фактические показатели и прогноз (тыс. тонн):

Регион: Выпуск: Потребление: 2023 г 2024 г 2025 г 2023 г 2024 г 2025 г Африка 2409 2614 2926 184 187 180 Северная Америка 1574 1689 1676 2133 2188 2255 Латинская Америка 2514 2350 2403 381 395 405 10 стран АСЕАН 454 636 1177 1151 1220 1306 Азия без АСЕАН и СНГ 14907 15642 16232 18743 19223 19750 Азия-СНГ 499 517 531 107 107 107 Евросоюз 2467 2467 2524 2985 2934 2969 остальная Европа 1234 1266 1352 871 897 902 Океания 445 450 452 - - - Всего 26503 27632 29272 26566 27150 27875 С поправками * 26503 27619 28068 - - - Изм. за год 4,9% 4,2% 1,6% 2,8% 2,2% 2,7% Профицит/дефицит - - - -53 469 194

* - поправки на качество руды и перебои в работе

International Copper Study Group, созданная в 1992 году, является межправительственной организацией, которая служит для проведения международных дискуссий и сотрудничества по вопросам, связанным с медью. ICSG - это единственный многосторонний институт, занимающийся вопросами производства, потребления и торговли медью. В группу входят 25 государств, включая Россию и Казахстан, а также Европейский союз.