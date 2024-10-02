В ICSG ждут превышения предложения меди над спросом в мире в 2024-2025 годах
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Производство рафинированной меди в мире будет выше ее потребления в 2024-2025 годах, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (ICSG).
В 2023 году в мире был зафиксирован дефицит меди в размере 53 тысячи тонн. В 2024 году переизбыток металла ожидается в объеме около 469 тысяч тонн, в 2025 году - 194 тысячи тонн.
ICSG прогнозирует, что в текущем году выпуск рафинированной меди вырастет на 4,2% - до 27,62 млн тонн. Это обусловлено, в том числе, окончанием ремонтных работ и решением производственных проблем на ряде предприятий в таких крупных странах-производителях, как Чили, Япония, Индия, Индонезия и США, отмечается в сообщении. В 2025 году ожидается увеличения производства меди в мире на 1,6% - до 28,07 млн тонн.
Спрос на медь в 2024 году, по прогнозам, повысится на 2,2% (до 27,15 млн тонн), в следующем году - на 2,7% (до 27,87 млн тонн). При этом потребление в Китае может вырасти примерно на 2% и 1,8% соответственно, по оценке экспертов.
Мировой спрос без учета КНР, как ожидается, в этом году увеличится на 2,4%, в 2025 году - на 3,7%. По итогам 2023 года он сократился на 3%.
Делая прогнозы, ICSG понимает, что ситуация на мировом рынке может меняться под влиянием многочисленных факторов, отмечается в сообщении.
Фактические показатели и прогноз (тыс. тонн):
|Регион:
|Выпуск:
|Потребление:
|2023 г
|2024 г
|2025 г
|2023 г
|2024 г
|2025 г
|Африка
|2409
|2614
|2926
|184
|187
|180
|Северная Америка
|1574
|1689
|1676
|2133
|2188
|2255
|Латинская Америка
|2514
|2350
|2403
|381
|395
|405
|10 стран АСЕАН
|454
|636
|1177
|1151
|1220
|1306
|Азия без АСЕАН и СНГ
|14907
|15642
|16232
|18743
|19223
|19750
|Азия-СНГ
|499
|517
|531
|107
|107
|107
|Евросоюз
|2467
|2467
|2524
|2985
|2934
|2969
|остальная Европа
|1234
|1266
|1352
|871
|897
|902
|Океания
|445
|450
|452
|-
|-
|-
|Всего
|26503
|27632
|29272
|26566
|27150
|27875
|С поправками *
|26503
|27619
|28068
|-
|-
|-
|Изм. за год
|4,9%
|4,2%
|1,6%
|2,8%
|2,2%
|2,7%
|Профицит/дефицит
|-
|-
|-
|-53
|469
|194
* - поправки на качество руды и перебои в работе
International Copper Study Group, созданная в 1992 году, является межправительственной организацией, которая служит для проведения международных дискуссий и сотрудничества по вопросам, связанным с медью. ICSG - это единственный многосторонний институт, занимающийся вопросами производства, потребления и торговли медью. В группу входят 25 государств, включая Россию и Казахстан, а также Европейский союз.