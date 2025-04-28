ICSG прогнозирует рост глобального производства меди в 2025 году на 2,9%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Производство рафинированной меди в мире в 2025 году увеличится примерно на 2,9% - до 28,9 млн тонн, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (ICSG).

Это будет обусловлено продолжающимся расширением производственных мощностей в Китае и запуском новых предприятий в других странах, в первую очередь в Индонезии, Индии и Демократической Республике Конго (ДРК).

В 2026 году, как ожидается, выпуск меди вырастет на 1,5% и превысит 30,8 млн тонн.

Спрос на медь в 2025 году, по прогнозам, повысится на 2,4% - до 28 млн тонн. "Ввиду неопределенности вокруг международной торговой политики, которая, вероятно, ослабит мировые экономические перспективы и негативно повлияет на спрос на медь, оценка темпов роста была пересмотрена в сторону понижения по сравнению с сентябрьским прогнозом группы", который предполагал увеличение на 2,7%, отмечается в сообщении.

В 2026 году потребление меди в мире может повыситься на 1,8% и составить около 28,5 млн тонн.

При этом спрос в Китае, по прогнозам, вырастет примерно на 2% в 2025 году и на 0,8% в следующем году, по оценке экспертов.

По итогам 2024 года в мире был зафиксирован профицит меди в размере 138 тысяч тонн. В этом году переизбыток металла на мировом рынке ожидается в объеме около 289 тысяч тонн, в 2026 году - 209 тысяч тонн.

Делая прогнозы, ICSG понимает, что ситуация на мировом рынке может меняться под влиянием многочисленных факторов, отмечается в сообщении.

International Copper Study Group, созданная в 1992 году, является межправительственной организацией, которая служит инструментом для проведения международных дискуссий и сотрудничества по вопросам, связанным с медью. ICSG - это единственный многосторонний институт, занимающийся вопросами производства, потребления и торговли медью. В группу входят 25 государств, включая Россию и Казахстан, а также Евросоюз.