Рост цен на огурцы за неделю ускорился почти в 4 раза, до 2,3%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В России с 24 по 30 сентября огурцы подорожали на 2,3%, сообщил Росстат. Темпы подорожания ускорились почти в четыре раза. Неделей ранее они составляли 0,6%.

В целом плодоовощная продукция подешевела на 0,7%, но темы снижения цен замедлились в два раза. Неделей ранее они составляли 1,4%.

Цены на капусту снизились на 3,7% (на 6,5% неделей ранее), морковь - на 2,4% (на 3,1%), картофель - на 2,1% (на 3,9%), свеклу - на 2% (на 2,5%), лук - на 1,7% (на 2%), яблоки - на 1,1% (на 1,9%), помидоры - на 0,1% (рост на 1,2%).

Бананы подрожали на 0,5% (на 0,9%).

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,5 раза. Цены на яблоки выросли на 21,5%, капусту и свеклу - на 20%, морковь - на 16,6%, лук - на 14,1%. Цены на бананы снизились на 0,8%, огурцы - на 37,7%, помидоры - на 22,5%.

В 2023 году фрукты и овощи в стране подорожали на 24,19%.