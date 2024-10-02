Росстат отметил сокращение производства яиц в стране в январе-августе на 1,8%

С начала года в рознице яйца подешевели на 19,5%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Производство яиц в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в январе-августе 2024 года составило 31 млрд штук, что на 1,8% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

В августе в годовом выражении производство выросло на 0,1%, до 4,1 млрд штук, но по сравнению с июлем этого года было ниже на 0,5%.

В сельхозорганизациях производство яиц за 8 месяцев составило 22,115 млрд штук, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе в годовом выражении отмечен рост на 0,3%, до 2,834 млрд штук.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий за 8 месяцев составило 10,5 млн тонн, что на 3,2% больше, чем годом ранее. В августе по сравнению с августом прошлого года оно также выросло на 3,2%, но по сравнению с июлем этого года снизилось на 1,9%.

В сельхозорганизациях в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 4,3%, (в августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года увеличилось на 2,6%), молока - на 3,5% (на 4,2%), яиц - на 0,8% (на 1%).

Надой молока во всех категориях хозяйств за 8 месяцев вырос на 0,8%, до 23,3 млн тонн, в августе - на 0,4%, до 3,2 млн тонн. По сравнению с июлем этого года производство молока снизилось на 3,1%.

Росстат также сообщил, что производство крупного рогатого скота в сельхозорганизациях в августе (в живом весе) составило 95,3 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем год назад. За 8 месяцев производство выросло на 8,4% (натуральные показатели не приводятся). Свиней в августе выращено 470,4 тыс. тонн (на 0,1% меньше), за 8 месяцев - на 6,1% больше. Производство птицы в минувшем месяце увеличилось на 8,6%, до 562,1 тыс. тонн, в январе-августе рост составил 2%.

На конец августа поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составляло 17,4 млн голов (на 3,8% меньше, чем годом ранее), из него коров - 7,5 млн голов (на 3,1% меньше). Численность свиней составляла 29 млн голов (на 0,1% больше), овец и коз - 21,4 млн (на 4,4% меньше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 38,7% поголовья крупного рогатого скота, 6,2% свиней, 44,2% овец и коз (на конец августа 2023 года - соответственно 38,7%, 6,8%, 43,8%).

В сельхозорганизациях на конец августа 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4,4%, в том числе коров - на 3,3%. Поголовье овец и коз уменьшилось на 6,1%, свиней - выросло на 0,9%, птицы - на 5,5%.

Динамика цен

Потребительские цены на яйца за неделю с 24 по 30 сентября повысились на 0,1%, сообщил также Росстат. Темпы роста соответствовали предыдущей неделе.

С начала года сохраняется отрицательная динамика - снижение на 19,5%.

Продолжает дорожать молочная продукция. Темпы роста цен на сливочное масло за неделю снизились до 1% с 1,3% неделей ранее, на сметану - до 0,8% с 1%, на сыры - до 0,3% с 0,4%. Творог подорожал на 0,3% (на 0,2% неделей ранее).

Росстат также сообщил, что цены на пастеризованное молоко поднялись на 0,7%, на стерилизованное - на 0,6%. Пшено подорожало на 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,4%, говядина, свинина, подсолнечное масло, хлеб - на 0,3%, баранина, мороженая рыба - на 0,2%, вареные колбасы, пшеничная мука, рис, печенье, соль - на 0,1%.

В то же время снизились цены на сахар (на 0,7%), фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания (соответственно на 0,5% и 0,4%), мясо кур и вермишель (на 0,3%), сухие молочные смеси для детского питания (на 0,2%), маргарин и черный чай (на 0,1%).