Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - На российском агрорынке динамика цен соответствует сезонным трендам, считают в Минсельхозе.

"Так, согласно данным на 2 октября, за прошедшую неделю сократились отпускные цены на ряд овощей закрытого грунта: картофель (-0,7%), столовую свеклу, белокочанную капусту (-1,8%), репчатый лук (-2,5%). На фоне роста производства мясной продукции подешевели парная свинина (-1,1%) и мясо кур (-0,6%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, снизилась стоимость сыров (-0,3%), гречневой крупы (-0,2%), мороженой рыбы (-0,9%). За месяц также снизились цены производителей на морковь (-4,6%), сахар (-0,6%), пшеничную муку (-0,2%).

В Минсельхозе ожидают, что ценовая ситуация на продовольственном рынке и дальше будет оставаться стабильной, подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем Минсельхоз напоминает, что на фоне сложных погодных условий этого года прогнозы валового сбора продукции растениеводства ниже прошлогодних. Тем не менее в ведомстве рассчитывают "на достойный урожай всех основных культур, который позволит в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка и сохранить высокий экспортный потенциал".

Как сообщил Росстат, в августе сельхозпроизводство в стране в годовом выражении снизилось на 14,7%, за 8 месяцев - на 3,2%.