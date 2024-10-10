ВОСА о редомициляции кипрской HeadHunter Group Plc запланировано на 31 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров по вопросу редомициляции кипрской Headhunter Group PLC состоится 31 октября, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в ВОСА - 11 октября.

Акционерам предлагается утвердить смену юрисдикции юрлица на российскую, в результате чего она будет зарегистрирована в САР Калининградской области и продолжит работу под названием МКАО "Хэдхантер Груп ПиЭлСи".

Предполагается, что уставный капитал МКАО составит 50 635 720 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,21 рубля.

Гендиректором МКАО предлагается назначить Дмитрия Маркелова на пять лет.

Также акционерам предлагается утвердить устав МКАО и его совет директоров из 9 человек. В список кандидатов в совет директоров МКАО включены СЕО HH Дмитрий Сергиенков, CEO "Циан" Дмитрий Григорьев, основатель CAIGAN Capital Дуглас Гарднер, экс вице-президент Mail.ru (сейчас VK) по HR и образовательным проектам Ольга Филатова, бывший член совета директоров TCS Group Holding Сергей Арсеньев, а также Антон Байцур, Светлана Ушакова, Дмитрий Крюков и Валентин Машков (их актуальные должности HH не раскрывает).

Проект устава предполагает возможность размещения дополнительно 60 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,21 рубля.

В начале октября МКПАО "Хэдхантер" сообщала, что кипрские компании группы Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd получили свидетельства от регистратора компаний Кипра о продолжении деятельности в иностранной юрисдикции, которые являются "официальным согласием на переезд компаний в Россию".

"В настоящее время группа приступила к необходимым регистрационным действиям", - отмечала МКПАО.

МКПАО "Хэдхантер" - новая материнская компания группы HeadHunter (HH), с 26 сентября ее акции торгуются на "Мосбирже". МКПАО находится в процессе корпоративной реструктуризации; второй этап предполагает увеличение доли в Headhunter Group PLC (изначально являлась материнской компанией группы HH) с 72,7% до 85,71%.

Завершение редомициляции HH обеспечит возможность объявлять и выплачивать дивиденды акционерам. Ранее компания анонсировала спецдивиденд в размере от 640 до 700 рублей на акцию, он может быть выплачен до конца 2024 года.

Собрание акционеров по вопросу выплаты спецдивиденда может пройти в декабре, ранее сообщал CEO HH Дмитрий Сергиенков.