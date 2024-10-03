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Аналитик Goldman ждет роста индекса S&P 500 еще на 5% до конца года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс S&P 500 может достичь отметки в 6000 пунктов к концу текущего года, полагает технический стратег банка Goldman Sachs Group Скотт Рабнер. Такой прогноз предусматривает подъем индикатора еще примерно на 5% с текущих значений, сообщает MarketWatch.

Рабнер прогнозирует, что ралли на американском рынке акций начнется в конце октября, однако до этого ожидается три недели повышенной волатильности. Существенные колебания индекса могут стать следствием сокращения позиций в акциях хедж-фондами в преддверии выборов президента США, а также ребалансировки портфелей паевых инвестфондов перед окончанием финансового года, который завершается 31 октября.

Индекс волатильности Cboe Volatility Index, также называемый "индексом страха Уолл-стрит", уже подскочил на 30% за последние пять сессий.

"Это говорит о том, что волатильность больше не следит за игрой с тренерской скамейки, она стала игроком на поле", - сказал Рабнер.

С начала года индекс S&P 500 вырос почти на 20%, в понедельник индикатор обновил исторический максимум в 42-й раз в этом году.

Goldman Sachs США Скотт Рабнер S&P 500
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