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HeadHunter может провести собрание акционеров по вопросу спецдивиденда в декабре

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Собрание акционеров МКПАО "Хэдхантер", на котором будет рассмотрен вопрос о выплате специального дивиденда, может пройти в декабре. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Дмитрий Сергиенков.

"Собрание акционеров состоится предположительно в декабре", - сказал топ-менеджер.

В конце сентября МКПАО сообщала, что после завершения редомициляции в РФ планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 рублей до 700 рублей на обыкновенную акцию.

Также компания намерена и дальше выплачивать дивиденды. Дивполитика МКПАО предусматривает распределение от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно.

"Мы руководствуемся стратегией выплачивать своим акционерам все денежные средства, не использующиеся для финансирования текущей деятельности и долгосрочного развития", - объясняла компания в своем сообщении.

МКПАО "Хэдхантер" – новая материнская компания группы HeadHunter (HH), с 26 сентября ее акции торгуются на Мосбирже. МКПАО находится в процессе корпоративной реструктуризации; второй этап предполагает увеличение доли в кипрской Headhunter Group PLC (изначально являлась материнской компанией группы HH) с 72,7% до 85,71%.

Хэдхантер HeadHunter
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