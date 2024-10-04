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Цены на нефть перешли к активному росту, Brent подорожала до $78,79 за баррель

Цены на нефть перешли к активному росту, Brent подорожала до $78,79 за баррель
Фото: Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали активно расти в пятницу на тревожных ожиданиях ответа Израиля на иранскую ракетную атаку.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:16 по московскому времени увеличились на $1,17 (1,51%), до $78,79 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на $1,21 (1,64%), до $74,92 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подскочила в цене на 5%, WTI - на 5,2%, обе марки обновили максимумы с конца августа. Нефтяной рынок завершает неделю максимальным скачком с начала 2023 года, с начала недели как Brent, так и WTI подорожали почти на 10%.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По данным израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

Цены на нефть могут подскочить на $20 в случае, если Израиль нанесет удар по нефтяной инфраструктуре Ирана, полагают аналитики Goldman Sachs.

"Если добыча нефти в Иране сократится на 1 млн баррелей в сутки на длительное время, это приведет к пиковому скачку цен на нефть примерно на $20 за баррель в следующем году", - сказал глава отдела исследований мировых сырьевых рынков в Goldman Sachs Даан Струйвен в интервью CNBC.

Такой прогноз предусматривает, что ОПЕК+ не будет вмешиваться, чтобы компенсировать сокращение добычи Ираном, добавил он. Если это случится, нефтяные котировки вырастут слабее, чуть меньше чем на $10 за баррель, отметил эксперт.

"В случае полномасштабной войны, котировки Brent вполне могут превысить $100 за баррель, а в случае закрытия Ормузского пролива цены могут взлететь до $150 за баррель", - написали эксперты BMI (входит в группу Fitch).

Brent WTI Израиль Иран
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