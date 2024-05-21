Акционеры Shell отклонили предложение об ужесточении климатических целей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Акционеры Shell отклонили предложение группы инвесторов о пересмотре целей компании в сфере сокращения выбросов, поддержав предложенную руководством стратегию.

Группа из 27 акционеров Shell выступала за то, чтобы компания привела среднесрочные целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов в соответствие с ориентирами Парижского соглашения по климату.

В ходе годового собрания акционеров Shell во вторник лишь 18,6% голосовавших высказались в поддержку предложения группы инвесторов. При этом 78,2% голосов было отдано за новую стратегию руководства компании.

В марте этого года Shell обновила стратегию в сфере энергоперехода, понизив цель снижения выбросов к 2030 году по сравнению с уровнем 2016 года до 15-20% с 20%. Компания также отказалась от цели сокращения выбросов на 45% к 2035 году.

Климатическая группа Follow This, координировавшая инвесторов, которые требуют пересмотра целей, выносила аналогичные предложения на рассмотрение акционеров Shell на восьми из девяти последних годовых собраний. Максимальную поддержку эта инициатива получила в 2021 году, когда за нее проголосовали 30% акционеров, отмечает Bloomberg.

Акции Shell теряют в цене 0,1% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 9%.