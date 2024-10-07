Hyundai интегрирует во внедорожники автопилот Waymo, предоставит их для службы роботакси

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская Hyundai Motor и американская Waymo, входящая в группу Alphabet Inc. и специализирующаяся на беспилотных автомобилях, интегрируют систему полностью автоматического управления Waymo Driver в электровнедорожники Hyundai IONIQ 5, говорится в пресс-релизе Hyundai.

Со временем IONIQ 5 также будут включены в парк Waymo One - первой в мире службы полностью автономных такси. Внедорожники для Waymo будут собирать на новом заводе Hyundai в Джорджии.

Партнеры планируют в течение нескольких лет выпустить "значительное количество" IONIQ 5 с технологиями Waymo для ее службы роботакси.

Первичные дорожные испытания таких машин начнутся до конца 2025 года. В последующие годы они станут доступны клиентам Waymo One.