ТМК поставит "Газпрому" коррозионностойкие трубы для эксплуатации в среде СО2

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Трубная металлургическая компания" (ТМК) получила заявку "Газпрома" на поставку труб для работы в среде углекислого газа.

"Есть заявка "Газпрома" на трубы для эксплуатации в среде СО2. Была разработана уникальная марка стали Х80 13Cr. Все испытания проведены. Коррозийная стойкость - за сто лет один миллиметр, такого не было никогда", - сообщил на Петербургском международном газовом форуме гендиректор ТМК Сергей Чикалов.

Чтобы решить проблему углекислотной коррозии, ТМК разработала новую марку стали и произвела опытную партию элементов обвязки скважин, а также разработала и апробировала специальную технологию сварки, добавил глава компании. Трубы предназначены для добычи углеводородов из ачимовских залежей, расположенных в Западной Сибири и характеризующихся высокой концентрацией углекислого газа.

Опытная эксплуатация труб на двух скважинах "Газпрома" началась в мае 2024 года.

Кроме того, ТМК собирается поставить комплекс распределенного мониторинга состояния трубопроводов "Умная труба" из восьми труб на площадку "Газпром трансгаз Уфа" . По словам Чикалова, три трубы со встроенными высокочувствительными регистрирующими элементами уже успешно проходят испытания на площадке "Газпром трансгаз Ставрополь", где подтверждена работоспособность системы и достоверность результатов диагностики состояния трубопровода, которая проводится в автоматическом режиме с использованием интегрированных в трубы регистрирующих компонентов нового типа.

Комплекс "Умная труба" разработан ТМК в рамках совместной технологической дорожной карты с "Газпромом" и позволяет проводить диагностику и мониторинг технического состояния трубопроводной инфраструктуры. Благодаря встроенным в трубу волоконно-оптическим датчикам нового типа эксплуатирующая организация может в онлайн-режиме получать информацию о напряженно-деформированном состоянии трубопроводов, оценивать остаточный ресурс, предупреждать аварийные ситуации и заблаговременно проводить ремонтные и диагностические работы.