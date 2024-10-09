Цены на уран в октябре выросли до $83 за фунт

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В октябре йены на уран выросли до $83 за фунт, что является максимальным показателем за последние два месяца, сообщает Trading Economics.

До этого момента стоимость урана последовательно снижалась с зафиксированных зимой 2024 года исторических максимумов на уровне $105 за фунт, в сентябре цены уходили ниже $70.

Серия фискальных и денежных стимулов со стороны правительства Китая поддержала прогноз спроса на электроэнергию во второй по величине в мире стране-производителе атомной энергии. Улучшение инвестиционных перспектив в атомной отрасли КНР также способствовало росту спроса на уран. На данный момент Китай строит 22 из 58 возводящихся в мире реакторов, возглавляя мировой ядерный ренессанс, пишет издание.

Trading Economics также отмечает признаки возрастающего интереса к ядерной энергетике и в США, где Microsoft объявила о сделке с Constellation Energy о перезапуске первого энергоблока АЭС Three-Mile Island для питания дата-центров компании (мощность первого энергоблока - 819 МВт, был остановлен в 2019 году; второй энергоблок АЭС мощностью 880 МВт принадлежит Energy Solutions и не работает после аварии в 1979 года).