Генпрокурор отметил рост числа преступлений, совершенных с использованием интернета

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов заявил о росте преступлений, совершаемых с использованием интернета, в том числе мошенничеств, террористических и экстремистских деяний. Он сказал это на координационном совещании о борьбе с преступлениями, которые совершаются с использованием интернета, цифровой валюты и компьютерной информации.

"Особую активность проявляют организованные группы, используя вредоносное программное обеспечение, фишинговые сайты, спецтехнику, электронные платформы и колл-центры с подменными номерами. В виртуальном пространстве продолжают создаваться финансовые пирамиды", - сказал он.

В пресс-службе Генпрокуратуры добавили, что "несмотря на внедрение дополнительных механизмов противодействия этому (IT-преступлениям) количество преступлений остается стабильно высоким".

"За 8 месяцев 2024 года в Роскомнадзор направлено 642 требования об ограничении доступа к противоправной информации. Заблокирован доступ либо удалена такая информация с 54,8 тысячи интернет-ресурсов", - сказали в ведомстве.

Значительным остается и количество ложных сообщений об актах терроризма, по данным прокуратуры, это 30 тысяч случаев за весь 2023 год и 8 месяцев 2024 года.

Расчетные банковские карты в 2023 году стали целями преступников в 132,8 тысячи случаях, за период 2024 года - 75,3 тысячи.

Информационно-коммуникационные технологии активно применяются при совершении наркопреступлений а также деяний экстремистской и террористической направленности.

"Часто используются интернет-ресурсы с призывом совершать теракты и диверсии, на них публикуются инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств. Нередко они контролируются и финансируются с территорий иностранных государств", - заявили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что с 2018 года отмечается увеличение выявленных фактов неправомерного доступа к компьютерным данным: с 1,7 тысячи до почти 40 тысяч.