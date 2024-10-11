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"Озон Фармацевтика" рассматривает возможности экспорта в дальнее зарубежье

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти), объявившее 8 октября о планах IPO, планирует расширять свое международное присутствие, рассматривает рынок дальнего зарубежья, сообщил директор по продажам брендов компании Андрей Горшков на канале "Т-Инвестиций" в соцсети "ВКонтакте".

"Есть амбиции в освоении новых рынков. Около пяти лет зондируем зарубежные рынки, дальнее зарубежье. У нас есть продажи (там - ИФ), в основном это низкомолекулярная фарма. (. . .) Отличия большие от России. Понимаем, что продукция низкомолекулярной фармы не имеет серьезных перспектив. Да, там можно зарабатывать, но все самое интересное - это биотех: моноклональные антитела, рекомбинантные белки", - сказал Горшков.

Как отметила финдиректор "Озон Фармацевтики" Галина Кремер, сейчас в структуре выручки компании экспорт занимает менее 1%.

"Тестируем рынок, готовим к продажам, которые будут в основном от биотеха после 2029 года", - сказала Кремер.

При этом Горшков назвал ситуацию более оптимистичной.

"Озон Фармацевтика" 8 октября официально объявила о намерении провести IPO на "Мосбирже". Ценовой диапазон IPO ПАО "Озон Фармацевтика" установлен на уровне 30-35 рублей за акцию, что соответствует капитализации на уровне 30-35 млрд рублей без учета средств от допэмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

Компания работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере Сколково и в городе Химки.

Основным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Павел Алексеенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% акционерного капитала.

Тольятти Озон Фармацевтика Галина Кремер Андрей Горшков
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