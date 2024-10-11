"Мосбиржа" вышла из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Московская биржа" вышло из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщила KASE.

"KASE сообщает о прекращении взаимоотношений с MOEX, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном биржами 10 октября 2018 года, и связанных с ним соглашениях", - сказано в пресс-релизе.

""Московская биржа" полностью вышла из капитала KASE. Акции проданы российским участникам по рыночной оценке. Условия сделки не раскрываются", - подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мосбиржи".

"Мосбиржа" владела 13,1% акций KASE. Новыми владельцами этих акций стали ООО "Тетис Кэпитал" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Нигелла" (8,5% акций, или 91,395 тыс. штук акций) и ООО "Баланс Эссет Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Левкой" (4,6% акций), сообщается в списке акционеров KASE по состоянию на 11 октября 2024 года.

В актуальном по состоянию на 11 октября списке держателей акций KASE основным ее акционером является Национальный банк Республики Казахстан с долей 47%.

По информации Казахстанской фондовой биржи, с 30 сентября 2024 года представитель "Мосбиржи" Владимир Крекотень вышел из состава совета директоров KASE на основании собственного заявления о досрочном прекращении полномочий.

"KASE благодарит МОЕХ за сотрудничество, направленное на решение стратегических задач KASE по развитию биржевого рынка, внедрению новых биржевых продуктов, расширению инвесторской базы казахстанского биржевого рынка. (. . .) За период партнерства биржей были реализованы стратегические проекты, включая модернизацию торгово-клиринговых систем, внедрение услуг центрального контрагента на всех биржевых рынках, открытие торгов новыми финансовыми инструментами, в частности репо с клиринговыми сертификатами участия и другие", - отмечается в сообщении.

О том, что "Мосбиржа" в ближайшее время выйдет из состава акционеров KASE, ранее в пятницу заявил глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов.

По данным из открытых источников, основной деятельностью ООО "Нигелла" является оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами. Компания зарегистрирована в Москве.

ООО "Левкой" работает в сфере здравоохранения и медицины, зарегистрировано в Свердловской области.