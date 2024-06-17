В Казахстане не устанавливали доптребования к банкам после санкций против МосБиржи

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Казахстанские банки сами определяют свою комплаенс-политику в отношении платежей и переводов, дополнительных требований по рублевым переводам не было установлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики.

Как сообщалось, в минувшую среду управление министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении ПАО "Московская биржа", Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария.

"Банки в рамках управления рисками в своей деятельности самостоятельно оценивают подверженность проводимых операций комплаенс-риску. В целях минимизации рисков наложения в отношении Казахстана вторичных санкций казахстанские банки придерживаются консервативной политики при проведении платежей и переводов с участием лиц, подпавших под санкции", - сообщило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана на запрос о том, устанавливало ли ведомство ограничения, требования или предписания для банков по рублевым переводам.

"Вместе с тем отношения банков с клиентами согласно статье 33 "Закона о банках" носят гражданско-правовой характер, возникают на основании волеизъявления сторон и осуществляются на основании договоров в силу имеющихся друг к другу взаимных обязательств согласно условиям этих договоров. Учитывая вышеизложенное, отмечаем, что банки и их клиенты самостоятельно принимают решения о проведении операций с учетом соответствующих возможных рисков и в соответствии с требованиями действующего законодательства", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе агентства уточнили, что дополнительных требований к казахстанским банкам не устанавливалось.

"Интерфакс" также обратился за уточнениями в ряд казахстанских банков, которые не отмечали каких-либо ограничений в связи с рублевыми переводами.

В ForteBank сообщили, что банк работает в штатном режиме.

Клиенты Евразийского банка также могут осуществлять переводы в рублях без каких-либо изменений, уточнили в пресс-службе фининститута.

"ВТБ (Казахстан) продолжает работать в штатном режиме. Клиентам банка доступны как исходящие, так и входящие переводы в российских рублях и тенге. Отправить или принять денежные переводы можно в отделениях банка либо в мобильном приложении VTB KZ Online", - прокомментировали в пресс-службе банка.

В First Heartland Jusan Bank отметили, что "банк продолжает и будет продолжать принимать рублевые переводы с соблюдением законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность банка".

Ряд других банков не ответили на запрос агентства.

Как сообщалось, глава Нацбанка Тимур Сулейменов считает, что введенные США санкции в отношении Московской биржи не окажут влияния на валютный курс в Казахстане.

По состоянию на 1 июня 2024 года, МосБирже принадлежит 13,1% акций Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Казахстанская фондовая биржа и Клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом, сообщали в KASE.