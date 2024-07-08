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Партия электромобилей Tesla впервые вошла в госзакупки предприятий Китая

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Несколько госпредприятий в пилотной зоне свободной торговли (ЗСТ) Шанхая недавно закупили партию электромобилей Model Y американской компании Tesla для корпоративного использования, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Таким образом, электромобили Tesla впервые попали в госзакупки.

В июне электромобили Tesla были включены в обновленный перечень госзакупок транспортных средств на новых источниках энергии в провинции Цзянсу.

"Включение Tesla в списки госзакупок местных правительств свидетельствует о равном отношении страны к отечественным и иностранным предприятиям. Открытый китайский рынок создаст больше возможностей для предприятий всех стран", - отмечает профессор Шанхайского финансово-экономического университета Сунь Юаньсинь.

В мае замминистр торговли КНР Лин Цзи на встрече с представителями совместных предприятий заявил, что Китай поддерживает участие СП в госзакупках на равной основе.

Tesla Китай
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