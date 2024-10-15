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Промпроизводство в еврозоне в августе выросло максимально с апреля 2023 года

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В еврозоне в августе 2024 года объем промышленного производства увеличился на 1,8% к июлю, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Рост показателя стал рекордным с апреля 2023 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения на 1,7%.

К августу 2023 года промпроизводство увеличилось на 0,1%, зафиксировав положительную динамику впервые с начала года.

В июле промпроизводство в еврозоне сократилось на 0,5% в помесячном выражении и на 2,1% в годовом.

Eurostat еврозона Евросоюз
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