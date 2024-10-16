ВТБ не видит рисков по кредитам Russ на фоне конфликта вокруг объединения с Wildberries

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Банк ВТБ не видит рисков создания резервов по кредитам группе Russ на фоне развития конфликта, развернувшегося вокруг объединения активов этой компании с Wildberries.

"Компания работает. Иски - это же на структуру акционеров, а не на деятельность компании влияние", - сказал журналистам в кулуарах форума Finopolis 2024 глава ВТБ Андрей Костин.

Он затруднился ответить на вопрос, снимал ли банк обременение по кредитам Russ: "Я думаю, для этого у нас работает машина корпоративная, которая примет соответствующие решения".

Ранее "Ведомости" со ссылкой на сооснователя и владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука сообщили, что ВТБ снял обременение с долей владельцев ГК Russ. Речь идет о долях в ООО "Стинн", принадлежащих Григорию Садояну (50%), ООО "Резерв-А" (30%) и АО "Олимпия" (20%), которые находились в залоге у ВТБ , но с 1 октября 2024 года обременение было снято.

В июле ООО "Стинн" и Wildberries создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн". Руководителем "РВБ" является Роберт Мирзоян - гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор". "Стинн" также владеет 99% ООО "Русс Аутдор".

Соосновательница и владелица 99% ООО "Вайлдберриз" Татьяна Ким (недавно в связи с разводом она сменила фамилию Бакальчук на Ким - ИФ) в начале октября объявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ, которое началось в июне. Против объединения выступает Владислав Бакальчук - в частности, он подал иск против "РВБ", "Вайлдберриз" и Татьяны Бакальчук, пытаясь оспорить передачу активов Wildberries в объединенную компанию.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили "Интерфаксу", что ООО "РВБ" или другие структуры, принадлежащие компании, не погашали кредиты или какие-либо финансовые обязательства компаний группы Russ и не предоставляли финансирование для их погашения для снятия обременения банком.