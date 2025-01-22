Фармпроизводитель Abbott в IV квартале увеличил выручку хуже прогнозов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Abbott Laboratories резко увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года за счет единовременных факторов, однако ее выручка оказалась хуже прогнозов аналитиков.

В октябре-декабре выручка компании повысилась на 7,2% в годовом выражении, до $10,97 млрд. Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали выручку на уровне $11,03 млрд.

В том числе продажи диагностического подразделения сократились на 0,6% - до $2,52 млрд, продажи детского питания выросли на 4,5% - до $2,13 млрд. Выручка фармацевтического бизнеса увеличилась на 3,8%, до $1,27 млрд, продажи медицинского оборудования повысились на 13,7%, до $5,05 млрд.

Чистая прибыль Abbott по итогам четвертого квартала взлетела до $9,23 млрд с $1,59 млрд за аналогичный период годом ранее за счет единовременных налоговых вычетов. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $5,27 с $1,91.

Вместе с тем квартальная скорректированная прибыль составила $1,34 на акцию, превысив консенсус-прогноз всего на 1 цент.

Abbott ожидает, что скорректированная прибыль по итогам 2025 года составит $5,05-5,25 в расчете на акцию, а выручка увеличится на 7,5-8,5% в органическом выражении.

За последние 12 месяцев капитализация Abbott увеличилась на 5,4%, до $202,6 млрд.