ФНС готовит с маркетплейсами "пилот" по обмену данными о дроблении бизнеса

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба совместно с маркетплейсами разрабатывает пилотный проект обмена с налоговыми органами информацией по маркерам дробления бизнеса.

"Мы разрабатываем совместно с маркетплейсами, сейчас реализуем пилотный проект, в ходе которого будет апробирован подход по донастройке систем внутреннего контроля внутри маркетплейса и обмена информацией с налоговой", - сообщил глава ФНС Даниил Егоров в ходе совещания президента с членами правительства.

По его словам, если будут обнаружены риски уже на этапе входа компании на маркетплейс, то в превентивном режиме ей на них укажут. "Тем самым мы не дожидаемся, пока они (компании - ИФ) нарушат", - отметил Егоров.

Об этом Егоров сообщил в рамках доклада о подготовке к реализации вступающих в силу с 1 января 2025 года изменений в Налоговый кодекс, предусматривающих амнистию за дробление бизнеса в случае отказа от незаконных схем налоговой оптимизации.

При этом Егоров подчеркнул, что для применения амнистии от бизнеса не требуется направление заявления или специальной декларации, амнистия будет доступна только при условии отказа от дробления в 2025 и 2026 годах.

Глава ФНС отметил, что есть ряд индикаторов, которые свидетельствуют об отказе от дробления бизнеса. Например, переход с упрощенной на общую систему налогообложения, преобразование нескольких компаний одного владельца или группы лиц в единую.