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Brent подорожала до $74,47 за баррель после четырех дней снижения цены

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в четверг после снижения по итогам четырех сессий подряд, что обусловлено, в частности, неожиданным сокращением запасов топлива в США на прошлой неделе.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по московскому времени составляли $74,47 за баррель, что на $0,25 (на 0,3%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,03 (менее чем на 0,1%) - до $74,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли в цене на $0,27 (на 0,4%) - до $70,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов снизилась на $0,19 (на 4,3%) и составила $70,39 за баррель.

Котировки Brent и WTI завершили торги в среду на минимальных ценовых отметках со 2 октября, отмечает MarketWatch.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,6 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали прирост на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы бензина в стране, по данным API, снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует позднее в четверг.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке также продолжает оказывать повышательное давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты.

нефть
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