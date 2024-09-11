ЕС снизит дополнительные пошлины на ввоз китайских электромобилей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза незначительно снизят дополнительные пошлины на импорт электромобилей из Китая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Пересмотр связан с получением от компаний новой информации и может продолжиться по мере развития диалога.

В частности, пошлины для Tesla будут чуть ниже 8% (ранее предлагалось 9%), отмечает агентство.

Новостной ресурс Mlex в понедельник сообщал, что ставка для американской компании составит 7,8%, а максимальные пошлины для тех, кто не сотрудничал с

Еврокомиссией для урегулирования ее опасений в отношении их возможного субсидирования, снизятся до 35,3% с 36,3%.

Введение пошлин в дополнение к существующим 10%-ным ожидается в ноябре, голосование стран ЕС по ним – в октябре.

В июле состоялось "рекомендательное голосование", в рамках которого 11 стран блока высказались в поддержку повышения пошлин, четыре – против, девять – воздержались.

В том числе "за" проголосовала Испания, однако сейчас она пересматривает свою позицию, заявил премьер страны Педро Санчес в ходе пресс-конференции в Китае, где он находится с трехдневным визитом.

"Думаю, нам – всем нам, не только членам ЕС, но и Европейской комиссии – нужно пересмотреть позицию по этому шагу, - цитирует его высказывание Financial Times. - Еще одна война, на этот раз торговая, нам не нужна".

По словам Санчеса, Брюсселю и Пекину важно найти компромисс.

Его визит в КНР направлен на наращивание испанского экспорта. При этом чиновники из этой европейской страны опасаются, что один из ее крупнейших экспортных секторов - свинина - пострадает от антидемпингового расследования, начатого Китаем после анонсирования новых пошлин ЕС, пишет FT.