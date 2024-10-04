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Виктор Орбан предупредил об опасности экономического противостояния ЕС и КНР

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Политика ЕС в отношении КНР грозит спровоцировать экономическое противостояние с этой страной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Что ЕС заставляет делать нас или же хочет, что мы бы делали, - это экономическая холодная война", - приводят западные СМИ слова Орбана.

Его заявления прозвучали незадолго до того, как страны ЕС одобрили предложение ввести пошлины на импорт китайских электромобилей.

Орбан отметил, что хотел бы продолжить сотрудничество и с Китаем, и с Евросоюзом. По его словам, будет трудно продавать товары, произведённые в странах ЕС, если разделить мировую экономику на два блока. Орбан также не уверен, сможет ли Венгрия сохранить нейтралитет в экономической сфере.

В сентябре Орбан заявил, что китайские фирмы пообещали инвестировать в Венгрии 9 млрд евро. США, однако, раскритиковали Венгрию за налаживание тесных связей с Китаем.

За время нахождения Орбана на посту премьера с 2010 года Венгрия стала важным торговым партнером Китая.

Виктор Орбан ЕС Евросоюз Венгрия КНР
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