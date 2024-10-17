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ЦБ расширил условия применения стимулирующего регулирования для трансформационных проектов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банк России расширил условия применения риск-ориентированного стимулирующего регулирования для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТСиСАЭ), говорится в сообщении ЦБ.

В июне 2023 года вступило в силу указание ЦБ, которое ввело регулятивные стимулы при кредитовании проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ. ЦБ оценивал потенциал кредитования за счет внедрения стимулирующего регулирования и высвобождения капитала банков в 10 трлн рублей, однако финансирование трансформационных проектов не пользуется большой популярностью. Банк России связывал невысокую востребованность с отсутствием специальных мер поддержки со стороны государства и ограниченным перечнем проектов.

С учетом значимости проектов ТСиСАЭ для устойчивого развития экономики разрешается:

- применять стимулирующее регулирование по проектам, начатым до 30 сентября 2022 года, если на 1 октября 2022 года было потрачено менее 15% бюджета проекта (ранее можно было применять только по проектам, начатым после 30 сентября 2022 года);

- применять стимулирующее регулирование, если рефинансируются кредиты, удовлетворяющие критериям ТСиСАЭ, ранее выданные другими банками (ранее льготы на рефинансирование не предоставлялись);

- не требовать участия собственными средствами инвестора в проектах, соответствующих критериям проектного финансирования, высокой и максимальной категорий качества (ранее требовалось участие в размере не менее 20%);

- применять стимулирующее регулирование в течение 10 лет с даты предоставления банком первого кредита на реализацию проекта, реализуемого в рамках концессионного соглашения (для других проектов максимальный срок применения льготы остается прежним - 7 лет).

"Эти меры расширят для банков потенциал финансирования важных проектов и повысят интерес к распределению рисков среди банков по крупным проектам", - отмечает ЦБ.

Кроме того, ЦБ дополнительно смягчает условия применения стимулирующего регулирования, учитывая низкий риск и высокую важность для экономики отдельных крупных проектов ТСиСАЭ, реализуемых через механизм концессионных соглашений.

Для высококачественных проектов разрешается применять пониженный риск-вес 65% при применении финализированного подхода для расчета нормативов достаточности капитала, что соответствует риск-весу надежных и прозрачных компаний (инвестиционного класса). Регулятор также разрешил оценивать кредитное качество таких проектов как максимальное, если оно отнесено к I категории качества.

В части концессионных соглашений указанные подходы применяются только при одновременном соответствии концессионного соглашения следующим условиям:

- концедентом является Российская Федерация;

- в концессионном соглашении предусмотрена обязанность концедента компенсировать банку проценты по кредиту и полностью вернуть основной долг в случае расторжения соглашения;

- банк-кредитор имеет право инициировать расторжение соглашения, если заемщик-концессионер недобросовестно исполняет свои обязательства перед ним.

В дальнейшем Банк России планирует разработать специальное регулирование концессионных соглашений, которое будет учитывать факторы снижения рисков для всех концессий, не только для проектов ТСиСАЭ.

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