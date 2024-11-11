В перечень приоритетных проектов технологического суверенитета включили строительство ВСМ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство расширило число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета, включив в этот перечень строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) и проекты, связанные с оборудованием для электроэнергетики и производства СПГ, сообщает сайт правительства.

"Список направлений и критериев отбора значительно расширится, в него войдут строительство и эксплуатация высокоскоростных железнодорожных магистралей, электростанций - при условии использования ими, это очень важно, именно российских турбин и комплектующих, а также переработка отходов, выпуск композитных материалов, оборудования для производства СПГ, работы круглогодичных курортов и целый ряд других", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Кроме того, к проектам технологического лидерства будут отнесены развитие новых месторождений редкоземельных металлов и проекты в области возобновляемой, водородной и атомной энергетики, отмечается в сообщении правительства.

"Для стимулирования подобных проектов можно будет использовать облигации и кредитование лизинговых компаний, приобретающих продукцию таких предприятий для последующей передачи потребителям", - сказал глава кабмина. Также проекты техсуверенитета могут претендовать на смягчение условий выдачи кредитов, пониженную ставку и поручительство со стороны госкорпорации "ВЭБ.РФ".

Мишустин напомнил, что особые условия кредитования распространяются на проекты технологического суверенитета при условии уровня локализации технологий не менее 50%. "Этот механизм хорошо себя зарекомендовал, в его рамках организовано финансирование на сумму около 980 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Первый список приоритетных проектов технологического суверенитета был определен правительством в мае этого года. Тогда в перечень были включены девять направлений, связанных с проектами в сфере радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники и технологий, малотоннажной химии, беспилотных авиасистем, космоса, атома, новых энергетических технологий, а также продовольственной безопасности.