ЦБ поддержал идею разработки краткосрочных полисов ОСГОП для такси

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банк России поддерживает идею разработки краткосрочных полисов обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) для сегмента перевозок такси. Об этом сообщил в ходе выступления на секции форума Finopolis 2024 в четверг руководитель департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

О работе по созданию такого полиса заявил в ходе обсуждения директор по корпоративным отношениям и связям с госорганами "Яндекс Такси" Антон Петраков. По его словам, эта работа началась после успешного запуска проекта краткосрочных полисов ОСАГО с периодом действия от одного дня до трех месяцев. Разработка краткосрочных полисов ОСАГО также была инициирована с учетом потребностей перевозчиков такси.

За период с мая текущего года перевозчикам такси было продано 360 тыс. краткосрочных полисов ОСАГО, однодневных, привел данные Петраков. "Эти полисы пользуются большой популярностью в сегменте, они позволяют экономить значительные оборотные средства для перевозчиков такси, которые затем направляются на решение других задач, связанных с повышением качества перевозок, а также с привлечением водителей к пассажирским перевозкам такси", - отметил он.

Представитель "Яндекс Такси" напомнил, что внутри программы краткосрочных ОСАГО зашит принцип свободной тарификации, полис оформляется с учетом всех рисков конкретного водителя. По расчетам "Яндекс Такси", стоимость однодневного полиса ОСАГО за истекший период составила 118 рублей. Соответственно, в настоящее время перевозчики такси пытаются гармонизовать подходы по двум обязательным видам страхования ответственности – ОСАГО и ОСГОП. (Обязанность заключать договоры ОСГОП для перевозок такси возникла согласно закону с 1 сентября этого года, полисы ОСГОП, согласно закону, могут заключаться на основе годового периода - ИФ).

Петраков отметил, что годовой полис ОСГОП пока можно оформить по невысокой стоимости для перевозчика такси, однако есть ряд разного рода задач, которые подталкивают "Яндекс Такси" к созданию совместно со страховщиками краткосрочных полисов ОСГОП. Компании предстоит при этом решить несколько задач разного рода.

"Во-первых, предстоит решить проблему, связанную с тем, что перевозчик оформляет договор ОСГОП, в то время как вести транспортное средство может и другой человек. Кроме того, "Яндекс Такси" некоторое время назад разработал собственную программу добровольного страхования ответственности при перевозках такси, покрытие по которой несколько шире, чем по программе, требуемой законом об ОСГОП. Необходимо консолидировать подходы с учетом наработанного опыта, в том числе по урегулированию убытков в тот период, когда такое страхование было добровольным", - заявил он.

Еще одной проблемой для водителей такси остаются общие подходы к определению штрафов за отсутствие договора ОСГОП, которые установлены на одном уровне как для перевозчиков автобусами и авиаперевозчиков, так и для перевозчиков такси. "Такие подходы несправедливы, штрафы неподъемны для перевозчиков такси", - выразил мнение Петраков.

Самым главным условием появления краткосрочных полисов ОСГОП он считает создание и оформление в один клик для водителя такси некоего комбинированного страхового полиса, который будет включать в себя как покрытие по ОСАГО, так и покрытие по ОСГОП. "Яндекс Такси" стремится к максимально удобному сервису для пользователей. Таким образом, сроки действия полисов ОСАГО и ОСГОП в рамках комбинированного полиса должны быть синхронизированы", - резюмировал представитель агрегатора.

В развитие темы Илья Смирнов предложил разработчикам подумать о некоторых опциях для потребителей, пассажиров такси, с тем, чтобы они могли в приложении известить о наступлении страхового случая и о появлении ущерба во время перевозки такси.