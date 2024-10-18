Продажи линейки iPhone 16 в КНР превысили реализацию моделей 15-й серии на 20%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Продажи устройств линейки iPhone 16 от Apple Inc. в Китае за первые три недели после их выхода на рынок этой страны были на 20% выше по сравнению с продажами модельного ряда прошлого года, свидетельствуют данные аналитической компании Counterpoint Research.

Продажи iPhone 16 в Китае, стартовавшие в сентябре, пока опережают предшественника, поскольку потребители активно переходят на более дорогие модели устройств. Реализация моделей Pro и Pro Max из линейки iPhone 16 превышает продажи тех же моделей из 15-й линейки на 44%.

Аналитик Counterpoint Иван Лэм отмечает, что в прошлом году Apple столкнулась с производственными проблемами после запуска iPhone 15, что, вероятно, ограничило продажи на начальном этапе. Кроме того, конкурентом этих устройств стали выпущенные китайской Huawei Technologies смартфоны серии Mate 60 с процессором, произведенным внутри страны. Эти устройства по-прежнему хорошо продаются, говорит Лэм.

В этом году iPhone 16 может столкнуться с конкуренцией со стороны обновленных устройств китайских производителей смартфонов Vivo, Xiaomi Corp., Oppo, а также Huawei.

Китай остается крупнейшим в мире рынком смартфонов с самой высокой конкуренцией.