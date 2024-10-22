Лагард еще не определила темпы снижения ставок ЕЦБ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Направление ключевых процентных ставок Европейского центробанка уже очевидно, однако темпы дальнейшего смягчения политики регулятору еще предстоит определить, заявила Bloomberg TV президент ЕЦБ Кристин Лагард.

По ее словам, процесс ослабления инфляции в еврозоне продолжается, а последние данные о динамике потребительских цен - "довольно обнадеживающие".

"Думаю, для меня направление нашего движения очевидно, - сказала она. - Тот подход, которого мы придерживаемся с июня, я считаю разумным, и нам следует продолжать придерживаться его, сохраняя осторожность".

Лагард не стала исключать возможности снижения ставок сразу на 50 базисных пунктов (б.п.).

"Кто-то будет говорить, что это должны быть 50 б.п., кто-то, что 25 б.п., - сказала она. - Нет. Направление движения ясно, однако его темпы будут определяться на основе прошлых данных и прогнозов на будущее".

ЕЦБ в октябре снизил все три основные процентные ставки на 25 б.п., отметив, что "дезинфляционный процесс продолжается в соответствии с ожиданиями". Лагард заявила на пресс-конференции по итогам октябрьского заседания, что инфляция в еврозоне, вероятно, вернется на целевой уровень в 2% на устойчивой основе в течение 2025 года, а не к концу следующего года, как предполагалось ранее.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в сентябре замедлилась до минимальных с апреля 2021 года 1,7% в годовом выражении с 2,2% в августе, сообщило ранее статистическое управление Евросоюза.

Лагард принимает участие в ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка. В октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), опубликованном во вторник, МВФ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в текущем году до 0,8% с 0,9%, в 2025 г. - до 1,3% с 1,6%.