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Экономическим операторам ЕАЭС увеличили срок хранения иностранных товаров

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии установил дополнительное упрощение для уполномоченных экономических операторов (УЭО) ЕАЭС, увеличив срок хранения иностранных товаров, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Данное упрощение дает УЭО возможность использовать свои площади для хранения товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, и не перемещать товары с одного склада на другой. Теперь иностранные товары можно будет хранить на складах оператора до трех лет (вместо четырех месяцев).

"Такое упрощение будет востребовано производителями для хранения сырья и комплектующих, используемых в достаточно больших количествах. Более длительные сроки хранения иностранных товаров будут также востребованы у ритейлеров, которые хранят крупные партии товаров и выпускают их для внутреннего потребления отдельными партиями по мере их реализации в торговых сетях", - прокомментировал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

Упрощение позволит УЭО оптимизировать процесс хранения иностранных товаров и минимизировать затраты, связанные с перемещением товаров, и ускорить процесс ввода товаров в оборот. Отмечается, что решение направлено на развитие института УЭО, а также создание конкурентоспособных преимуществ евразийских компаний. Кроме того, оно соответствует передовым международным тенденциям и стандартам, прежде всего Всемирной таможенной организации.

"Применение предоставленного упрощения будет способствовать более широкому использованию инфраструктуры стран ЕАЭС для хранения товаров, а также сокращению логистических издержек и стоимости товаров. В целом это позволит поддержать бизнес стран евразийской пятерки, что особенно востребовано в условиях сложностей в логистике", - отмечает ЕЭК.

Институт уполномоченного экономического оператора - международно признанный стандарт партнерской программы, а УЭО - особая категория юрлиц, которым предоставляются упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям.

ЕАЭС ЕЭК УЭО Руслан Давыдов
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