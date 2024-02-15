ФТС получила право исключать компании из реестра УЭО за осужденных экс-акционеров

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому Федеральная таможенная служба (ФТС) сможет исключать компании из реестра уполномоченных экономических операторов (УЭО), если выяснится, что среди его бывших акционеров есть лица, осужденные по ряду уголовных статей.

Документ (№401558-8) правительство внесло в парламент в июле 2023 г.

Согласно действующему законодательству, ФТС может исключать компании из реестра УЭО, если вступает в силу приговор суда по ряду статей УК в отношении физических лиц - владельцев 10% и более акций оператора, а также учредителей, руководителей, главных бухгалтеров. Принятый в четверг в третьем чтении закон уточняет, что приговор должен быть обвинительным, а акционеры, руководители и главные бухгалтера могут быть бывшими, но при этом занимали должность в УЭО на момент совершения преступления.

В итоге компании могут быть исключены из реестра, если после совершения преступления или возбуждения уголовного дела их высокопоставленные сотрудники были уволены с занимаемой должности или исключены из числа учредителей, акционеров.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

Уполномоченный экономический оператор – это юридическое лицо, которому государство предоставляет определенные преференции и льготы в рамках таможенного контроля. Статус УЭО позволяет компаниям применять упрощенные процедуры таможенного контроля. Регистрация в реестре УЭО является добровольной и осуществляется на основании заявления и документов, подтверждающих соответствие компании требованиям для получения статуса УЭО. По данным на конец декабря 2023 года в реестре УЭО, которые ведет ФТС, зарегистрировано более 200 компаний.