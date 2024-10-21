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СД "Северстали" рекомендовал дивиденды за III кв. в 49,06 руб./акция

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала 2024 года в размере 49,06 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Дивиденды за II квартал составляли 31,06 руб. на акцию.

Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 17 декабря. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое пройдет 6 декабря а в заочной форме.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).

FCF в третьем квартале находился на отметке 41,5 млрд рублей, таким образом на дивиденды рекомендовано направить около 100% свободного денежного потока. На конец сентября показатель чистый долг/EBITDA компании составил отрицательные 0,25х.

Акционерный капитал "Северстали" состоит из 837 млн 718,66 тыс. обыкновенных акций стоимостью 0,01 руб. каждая.

Северсталь
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