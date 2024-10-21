"Северсталь" увеличила в III квартале EBITDA на 6%, лучше прогноза
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Северсталь" в III квартале 2024 года нарастила EBITDA на 6% по сравнению со вторым кварталом, до 64,85 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 9%, говорится в сообщении компании.
Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 62,9 млрд рублей (+2,8% кв./кв.).
Рентабельность по EBITDA составила 30%.
Выручка в прошлом квартале составила 219,14 млрд рублей против 220,4 во втором квартале (консенсус-прогноз - 211,2 млрд рублей, -4,2%). Годовой прирост показателя составил 14%.
Свободный денежный поток компании в III квартале находился на отметке 41,5 млрд рублей (консенсус-прогноз - 30,9 млрд рублей).
Денежные средства и эквиваленты составили 170 млрд рублей по сравнению с 373,6 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2023 года из-за выплаты дивидендов в размере 204 млрд рублей.
Общий долг составил 103,9 млрд рублей против 163,1 млрд рублей на конец прошлого года за счет реализации оферты по выкупу собственных рублевых биржевых облигаций серии БО-06 на общую сумму 9,6 млрд рублей и частичного погашения долга по еврооблигациям 2024 в сумме 49,6 млрд рублей.
Чистая денежная позиция составила 66,1 млрд рублей.
Производство стали "Северсталь" увеличила на 7% кв/кв, до 2,47 млн тонн.
Консолидированные финансовые показатели "Северстали" за III квартал 2024 года (млн рублей):
|III квартал 2024
|II квартал 2024
|Динамика кв./кв.
|Динамика г./г.
|Январь-сентябрь 2024
|Январь-сентябрь 2023
|Динамика
|Выручка
|219 140
|220 432
|-0,6%
|14%
|628 278
|532 236
|18%
|EBITDA
|64 851
|61 214
|5,9%
|-9%
|191 408
|190 662
|0%
|Рентабельность по EBITDA
|30%
|28%
|-2 п.п.
|-7 п.п.
|30%
|36%
|-6 п.п.
|Capex
|32 001
|21 656
|47,8%
|Рост в 2,2 раза
|71 758
|39 285
|83%
|Свободный денежный поток
|41 463
|24 329
|70,4%
|-9%
|98 972
|105 604
|-6%
|Чистая прибыль
|35 014
|35 902
|-2,5%
|-47%
|118 332
|170 859
|-31%
|Чистый долг/EBITDA
|-0,25х
|-0,19х
|-
|-
|-0,25х
|-0,90х
|-
Операционные показатели "Северстали" (тысячи тонн):
|III квартал 2024
|II квартал 2024
|Динамика кв./кв.
|Динамика г./г.
|Январь-сентябрь 2024
|Январь-сентябрь 2023
|динамика
|Производство
|чугун
|2 401
|1 996
|20,3%
|-11%
|7 173
|8 349
|-14%
|сталь
|2 472
|2 321
|6,5%
|-8%
|7 695
|8 347
|-8%
|Продажи
|Стальная продукция, включая:
|2 771
|2 683
|3,3%
|3%
|7 927
|8 160
|-3%
|Полуфабрикаты
|81
|1
|-
|-65%
|101
|810
|-88%
|Коммерческая сталь (горячекатаный и сортовой прокат)
|1 208
|1 233
|-2%
|15%
|3 632
|3 430
|6%
|продукция с высокой добавленной стоимостью
|1 481
|1 449
|2,2%
|5%
|4 194
|3 920
|7%
|Железная руда
|772
|769
|0,4%
|Рост в 3,4 раза
|1 952
|1 247
|57%
Квартальное увеличение продаж метпродукции было связано, в том числе, в том числе, в результате консолидации результатов бизнеса металлотрейдера "А Групп".
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме продаж составила в прошлом квартале 53%.