"Северсталь" увеличила в III квартале EBITDA на 6%, лучше прогноза

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 62,9 млрд рублей (+2,8% кв./кв.).

Рентабельность по EBITDA составила 30%.

Выручка в прошлом квартале составила 219,14 млрд рублей против 220,4 во втором квартале (консенсус-прогноз - 211,2 млрд рублей, -4,2%). Годовой прирост показателя составил 14%.

Свободный денежный поток компании в III квартале находился на отметке 41,5 млрд рублей (консенсус-прогноз - 30,9 млрд рублей).

Денежные средства и эквиваленты составили 170 млрд рублей по сравнению с 373,6 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2023 года из-за выплаты дивидендов в размере 204 млрд рублей.

Общий долг составил 103,9 млрд рублей против 163,1 млрд рублей на конец прошлого года за счет реализации оферты по выкупу собственных рублевых биржевых облигаций серии БО-06 на общую сумму 9,6 млрд рублей и частичного погашения долга по еврооблигациям 2024 в сумме 49,6 млрд рублей.

Чистая денежная позиция составила 66,1 млрд рублей.

Производство стали "Северсталь" увеличила на 7% кв/кв, до 2,47 млн тонн.

Консолидированные финансовые показатели "Северстали" за III квартал 2024 года (млн рублей):

III квартал 2024 II квартал 2024 Динамика кв./кв. Динамика г./г. Январь-сентябрь 2024 Январь-сентябрь 2023 Динамика Выручка 219 140 220 432 -0,6% 14% 628 278 532 236 18% EBITDA 64 851 61 214 5,9% -9% 191 408 190 662 0% Рентабельность по EBITDA 30% 28% -2 п.п. -7 п.п. 30% 36% -6 п.п. Capex 32 001 21 656 47,8% Рост в 2,2 раза 71 758 39 285 83% Свободный денежный поток 41 463 24 329 70,4% -9% 98 972 105 604 -6% Чистая прибыль 35 014 35 902 -2,5% -47% 118 332 170 859 -31% Чистый долг/EBITDA -0,25х -0,19х - - -0,25х -0,90х -

Операционные показатели "Северстали" (тысячи тонн):

III квартал 2024 II квартал 2024 Динамика кв./кв. Динамика г./г. Январь-сентябрь 2024 Январь-сентябрь 2023 динамика Производство чугун 2 401 1 996 20,3% -11% 7 173 8 349 -14% сталь 2 472 2 321 6,5% -8% 7 695 8 347 -8% Продажи Стальная продукция, включая: 2 771 2 683 3,3% 3% 7 927 8 160 -3% Полуфабрикаты 81 1 - -65% 101 810 -88% Коммерческая сталь (горячекатаный и сортовой прокат) 1 208 1 233 -2% 15% 3 632 3 430 6% продукция с высокой добавленной стоимостью 1 481 1 449 2,2% 5% 4 194 3 920 7% Железная руда 772 769 0,4% Рост в 3,4 раза 1 952 1 247 57%

Квартальное увеличение продаж метпродукции было связано, в том числе, в том числе, в результате консолидации результатов бизнеса металлотрейдера "А Групп".

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме продаж составила в прошлом квартале 53%.