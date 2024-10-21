Объем IPO в Азии на этой неделе будет самым значительным за 2,5 года

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона готовятся к самой загруженной неделе по количеству листингов за два с половиной года, поскольку компании спешат привлечь денежные средства перед президентскими выборами в США, сообщает агентство Bloomberg.

Около 20 азиатских компаний завершат IPO на этой неделе. Общий объем этих сделок может составить $8,3 млрд, что станет самым большим недельным показателем с апреля 2022 года. Провести IPO планируют представители Китая, Индии и Японии, что подчеркивает широкое оживление в данном секторе по всему региону.

"На азиатский рынок возвращается определенный уровень жизнерадостности, - полагает партнер Herbert Smith Freehills LLP в Гонконге Мэтью Эмсли. - Повышенный уровень активности и срочности обусловлен тем, чтобы надо воспользоваться этим позитивом".

Производитель безалкогольных напитков China Resources Beverage Holdings Co. и компания по разработке технологий автономного вождения Horizon Robotics Inc. должны дебютировать в Гонконге в среду и четверг соответственно. Если первые торги после IPO пройдут успешно, это может вызвать более широкое восстановление активности в сфере размещений китайскими компаний своих акций в Гонконге, отмечает агентство.

Как ожидается, объем IPO China Resources Beverage составит около $650 млн, Horizon Robotics - $696 млн. При этом первая компания, по данным источников, закрыла книгу заявок на день раньше запланированного срока из-за сильного спроса.

Индийское подразделение южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor привлечет порядка $3,3 млрд по итогам IPO, что станет рекордом для Индии. Число заявок более чем вдвое превысило предлагавшийся к продаже объем акций.

Tokyo Metro, по данным источников, привлек в рамках IPO $2,3 млрд, разместив акции по верхней границе заявленного ценового диапазона. Начало торгов акциями оператора токийского метро запланировано на 23 октября.

В пятницу стартуют торги бумагами еще одной японской компании Rigaku Holdings Corp., которая работает в сфере рентгеновских технологий. Объем ее IPO, по предварительным оценкам, может составить около $750 млн.

Между тем южнокорейский K Bank отказался от листинга из-за недостаточного интереса инвесторов. Банк планировал привлечь порядка $700 млн на местном рынке.