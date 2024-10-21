Китай за 9 месяцев увеличил импорт мороженого из РФ в 1,5 раза

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Китай в январе-сентябре этого года импортировал из РФ мороженого на $2,607 млн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года ($1,763 млн). Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В сентябре в годовом выражении поставки выросли до $188,4 тыс. со $117,7 тыс. в сентябре 2023 года. По сравнению с августом этого года рост оказался существеннее – почти в четыре раза (с $51,2 тыс. в августе).

Всего в январе-сентябре Китай импортировал мороженое из 36 стран. Основными поставщиками являются Франция ($30,8 млн), Новая Зеландия ($11,9 млн), США ($8,6 млн), Япония ($6 млн).

Как сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, по итогам 9 месяцев РФ занимает восьмое место (633 тонны) в списке основных экспортеров мороженого в Китай в натуральном выражении. В тройку лидеров входят Франция (5 тыс. тонн), Новая Зеландия (2,7 тыс. тонн) и республика Корея (2 тыс. тонн).

В 2023 году Китай импортировал из РФ мороженого на $1,9 млн против $620,9 тыс. в 2022 году.

По данным Россельхознадзора, в настоящее время право на экспорт мороженого в Китай имеют 50 российских предприятий.

По оценке "Агроэкспорта", в 2025 году поставки российского мороженого в Китай могут превысить $7 млн.