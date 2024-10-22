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Китай за 9 месяцев снизил закупки сои в РФ в два раза, в сентябре - в 4,1 раза

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Китай в январе-сентябре этого года импортировал из РФ сои на $262,5 млн, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($546,6 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В результате за этот период РФ опустилась с пятого на шестое место среди основных поставщиков сои на китайский рынок после Бразилии (поставки на $30,6 млрд), США (на $8,3 млрд), Аргентины (на $1,1 млрд), Канады (на $539,2 млн) и Уругвая (на $530,8 млн).

Всего в январе-сентябре этого года Китай закупал сою в 15 странах.

В сентябре этого года поставки российской сои в КНР упали до $11,4 млн с $47,1 годом ранее (в 4,1 раза).

По данным ГТУ, Китай в январе-сентябре снизил и закупки российского рапса. Они составили $96,7 млн против $119,9 млн за аналогичный период прошлого года. Рапс закупался в четырех странах, РФ была на втором месте после Канады (на $2,161 млрд).

В то же время в сентябре закупки сохранились на прошлогоднем уровне и составили $10,8 млн. По сравнению с августом этого года они выросли почти на треть.

По данным Росстата, в 2023 году РФ увеличила сбор сои до 6,8 млн тонн с 6 млн тонн в 2022 году, урожай рапса снизился до 4,2 млн тонн с 4,5 млн тонн соответственно. В этом году посевные площади под соей составили 4,294 млн га (на 18,4% больше, чем в 2023 году), рапса - 2,726 млн га (на 29,3% больше). Уборка урожая пока продолжается.

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