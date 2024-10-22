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Решетников объяснил рост волатильности рубля вопросами курсообразования

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия сохраняет "очень крепкий торговый баланс", волатильность рубля сильно повысилась, что связано с текущими финансовыми потоками и вопросами курсообразования, но фундаментально курс остается в рамках прогноза, заявил журналистам в кулуарах саммита БРИКС глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Есть среднегодовой курс, есть на конец года прогноз. Мы смотрим на текущий торговый баланс в первую очередь и понимаем, что фундаментально ситуация идет так, как мы прогнозировали", - ответил он на вопрос о том, что в прогнозе по курсу доллара на 2024 год Минэкономразвития закладывало 93,8 рубля на конец года, а сейчас курс уже в районе 96 рублей.

"То есть мы понимаем, что у нас очень крепкий торговый баланс, нормально идет экспорт, идет импорт", - добавил министр.

"Да, по разным странам есть определенные вопросы - влияют и платежи, и ясно, что, наверное, при каких-то других обстоятельствах у нас импорт был бы побольше, и экспорт был бы побольше. Но в общем ситуация складывается так, как мы прогнозировали", - заявил Решетников.

"Эти колебания, которые есть - это колебания, связанные с финансовыми потоками, с вопросами в том числе и курсообразования. Мы понимаем, что волатильность очень сильно увеличилась, потому что нет биржевого механизма, соответственно нет финансовых институтов, которые позволяют сглаживать. Поэтому любые крупные покупки экспортерами или импортерами сразу приводят к определенной волатильности, потому что по банкам надо это все собирать. В целом все фундаментально (в рамках прогноза - ИФ), но волатильность повышенная. Не надо и забывать, что наши крупные компании продолжают исполнять обязательства по ранее привлеченным финансовым средствам, погашают кредиты, в том числе взятые в валюте, и это тоже формирует определенный отток капитала, которые всегда был. При этом расширяется кредитование в рамках нашей финансовой системы", - прокомментировал глава Минэкономразвития причины повышенной волатильности рубля.

"Прогнозировать курс дело неблагодарное. Рынок такой, какой есть. Правительство принимает меры, в том числе изменяет нормативы возврата экспортной выручки", - ответил министр на вопрос, какой курс он ожидает на конец текущего года.

Минэкономразвития прогнозировало (прогноз от сентября) среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 рубля за доллар, в 2025 году - 96,5 рубля, в 2026 году - 100 рублей, в 2027 году - 103,2 рубля.

Министерство в сентябре заложило в прогноз, что на конец 2024 года доллар будет стоить 93,8 рубля, евро - 102,7 рубля, на конец 2025 года доллар - 98,7 рубля, евро -109,6 рубля, на конец 2026 года доллар - 101,1 рубля, евро - 112,3 рубля, на конец 2027 года доллар - 105 рублей, евро - 117,2 рубля.

Максим Решетников Минэкономразвития
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