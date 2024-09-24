РФ в январе-августе в 1,5 раза снизила экспорт рапсового масла в Китай

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Китай в январе-августе импортировал из РФ рапсового масла на $661,5 млн, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($1,003 млрд), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Но несмотря на снижение, РФ, как и год назад, осталась самым крупным поставщиком этого масла на китайский рынок. Вторым экспортером являются ОАЭ со $185,9 млн. Отгрузки рапсового масла из Белоруссии составили $152 млн.

Всего в этом году рапсовое масло в Китай поставляла 21 страна.

Как сообщалось, рапсовое масло является одной из крупных статей российского агроэкспорта в Китай. В 2023 году на его долю пришлось 17% поставок (в стоимостном выражении). Всего экспорт продукции российского АПК в Китай в 2023 году вырос на 44,1%, до $8,8 млрд.

По данным Росстата, в этом году площади под рапсом в РФ увеличились на 29,3%, до 2,726 млн га. По прогнозу экспертов, его урожай может побить очередной рекорд и повыситься до 5 млн тонн, что на 0,8 млн тонн больше, чем в 2023 году.

По оценке Масложирового союза, которую приводил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, в текущем сезоне производство рапсового масла составит 1,4 млн тонн. Поскольку внутреннее потребление этого масла не превышает 50 тыс. тонн в год, весь остальной объем планируется экспортировать.