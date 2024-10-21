Китай в сентябре в пять раз нарастил закупки гречихи в РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Китай в сентябре импортировал из РФ гречихи на $10,762 млн, что в пять раз больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (на $2,154 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Всего в минувшем месяце гречиху в Китай поставляли четыре страны, экспорт из РФ был самым крупным.

РФ лидирует и по поставкам гречихи за девять месяцев этого года. Они составили $72,293 млн, что в два раза больше, чем годом ранее ($36,251 млн). Следующим за РФ поставщиками были Боливия (на $4,9 млн) и Канада (на $3,9 млн).

РФ в 2023 году собрала 1,48 млн тонн гречихи против 1,2 млн тонн в 2022 году. В 2024 году площади под этой сельхозкультурой снизились на 15,1%, до 1,092 млн га.

Из крупяных культур Китай в сентябре также импортировал российский овес. Его было закуплено на $3,797 млн против $2,557 млн в сентябре прошлого года. За девять месяцев поставки выросли почти в два раза, до $38,477 млн с $19,468 млн годом ранее. Всего овес закупался в четырех странах. Наиболее крупным поставщиком является Австралия - $67,989 млн. РФ находится на втором месте.

Сбор овса в РФ в 2023 году, по данным Росстата, снизился до 3,3 млн тонн с 4,5 млн тонн годом ранее. Площади под этой культурой в текущем году уменьшились на 10,5%, до 1,708 млн га.