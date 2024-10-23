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Инвесткомпания Fundament Capital из ОАЭ стала владельцем 6,9% Мосбиржи

Инвесткомпания Fundament Capital из ОАЭ стала владельцем 6,9% Мосбиржи
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания из ОАЭ Fundament Capital Investment Management стала владельцем 6,86% акций Московской биржи.

Согласно сообщению биржи, компания получила в прямое распоряжение 156 177 798 акций в период до 30 сентября.

В то же время доля американской State Street Bank and Trust Company сократилась с 5,26% до 2%.

Основными акционерами МосБиржи сейчас являются Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (5,3%).

МосБиржа и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в июне 2024 года попали в санкционный список США. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на сворачивание операций с ними, которая истекла 12 октября.

МосБиржа ОАЭ США
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